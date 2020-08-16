Коронавирус поднял спрос на пластические операции

Пандемия коронавируса и вызванная ей затяжная самоизоляция привели к неожиданному эффекту. В США резко вырос спрос на услуги пластического хирурга.

Все дело в удаленной работе и общении с друзьями через видеосвязь. Люди стали чаще видеть свое лицо, и многие остались недовольны тем, как смотрятся на экране. В связи с этим они обращаются к пластической хирургии. Доктора признаются, что буквально завалены работой: множество клиентов жалуются на свое изображение на экране во время видеозвонков и требуют подтяжку лица.

При этом в США пластическая хирургия не покрывается медицинской страховкой и стоит дорого.