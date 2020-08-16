Врачи рассказали, когда начнут прививать от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщает, что массовая вакцинация от COVID-19 задержится. Прививать от коронавируса начнут через месяц после того, как будет произведено достаточное количество лекарства. Причина в том, что основная масса необработанной вакцины будет проходить пострегистрационное исследование. Это задержит поступление вакцины в массовый оборот на несколько недель.

Россия стала первой страной, официально зарегистрировавшей вакцину от коронавируса нового типа. Об этом было сообщено 11 августа. Пострегистрационное исследование начнется примерно через неделю, в его ходе будет провакцинировано около двадцати тысяч добровольцев.