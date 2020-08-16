Государство будет следить за распределением вакцины от Covid-19

16 августа на сайте правительства опубликовали постановление, в котором говорится о том, что первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции включили в список лекарств, распределение которых регулируется государством. При этом кабмин считает, что «это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита».

Напомним, что НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи первым в мире зарегистрировал вакцину от Covid-19 и назвал ее «Спутник V», также центр уже успел выпустить первую партию препарата. Его действие испытали на 38 добровольцах, среди которых даже дочери президента России Владимира Путина. Также Кремль заявил, что привиться первыми смогут врачи и учителя.

Помимо вакцины от коронавирусной инфекции в список лекарств, распределение которых регулирует государство, попали следующие препараты: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.