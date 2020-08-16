Впервые после пика зарегистрировано менее 5000 зараженных Covid-19

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России впервые после пика стало менее 5000. По данным оперштаба по борьбе с вирусом на 16 августа, за последние сутки Covid-19 был диагностирован у 4 969 человек.

Санкт-Петербург, как обычно, находится на втором месте после Москвы в рейтинге заболеваемости граждан. За сутки в Петербурге выявлено 163 новых случая. А по числу выздоровевших Санкт-Петербург сильно отстаёт от многих российских городов, занимая 17 место. Так, за последние сутки в Северной столице выписали 53 пациентов, переболевших COVID-19.