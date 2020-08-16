В ближайшую неделю начнётся третий этап исследования вакцины от Covid-19

16 августа Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщил, что пострегистрационный этап исследований разработанной ими вакцины против коронавирусной инфекции начнется в течение 7–10 дней.

По его словам, в понедельник появится первая версия протокола пострегистрационных исследований. Также директор пояснил, что в связи с большим интересом общественности и прессы Минздрав в ближайшую неделю утвердит протокол проведения испытаний.

Известно, что в третьем этапе исследованияй вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек.