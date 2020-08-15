Когда откроют петербургские кинотеатры и фуд-корты

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга выступил с заявлением о том, что в ближайшие недели долгожданное для жителей открытие фуд-кортов и кинотеатров не состоится. Ранее Смольный разрешил работу кафе и столовых, где предусмотрена подача блюд «на вынос». «Фуд-корты — это массовые скопления, там особо негде руки мыть, и не очень понятно, как обрабатываются посуда и поверхности», — пояснил вице-губернатор.



На данный момент жизнь петербуржцев регламентирует 121 постановление, введенное во время пандемии. В нынешнюю редакцию, которая действует до 16 августа, планируется внесение поправок. Предполагается, что в новой корректировке будет частично разрешена работа учреждений специального и дополнительного образования, однако возобновление деятельности кинотеатров и фуд-кортов не предвидится. Оно станет возможным лишь после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Сейчас показатель достигает отметки в единицу, что не соответствует требования безопасности Роспэпидемнадзора.