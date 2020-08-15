В России начали производить вакцину от коронавируса

Вакцина, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, запущена в производство.

Напомним, что 11 августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19. Спустя 4 дня, 15 августа, пресс-служба Министерства здравоохранения РФ проинформировала о запуске производства данной вакцины. Однако, всё ещё остается неизвестным, насколько массовым будет первое производство препарата.

Лекарство, созданное специалистами центра Гамалеи, основано на уже известной ученым платформе, которая ранее послужила базой для создания многих вакцин. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева известно, что уже 20 стран подали заявки на поставку российского препарата. Речь идёт о миллиарде поставок.