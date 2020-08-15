Петербург вырвался на второе место по числу covid-зараженных

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за 14 августа в стране был выявлен 5 061 новый случай коронавируса, что на 4 случая меньше, чем ранее. Кроме того за последние сутки зарегистрировали 119 летальных исходов и 6 447 полных выздоровлений.

Вершины рейтинга регионов по новым случаям заражения занимают Москва — 695 человек, Санкт-Петербург — 162, а также Свердловская область — 158.

Специалисты сообщают, что 26,7% новых зараженных не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 917 884 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 15 617 человек, выздоровели 729 411 пациентов.