ВОЗ дала комментарий о регистрации российской вакцины против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения высказала свое мнение по поводу отечественной вакцины против COVID-19, зарегистрированной Минздравом России на этой неделе. Эксперты заявили, что осведомлены о регистрации вакцины и приветствуют все достижения в области разработок средства против коронавируса. Безопасную и эффективную вакцину против заболевания назвали всеобщим благом.

Российская Федерация стала первым государством, которое официально зарегистрировало вакцину против коронавируса. Вакцина была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и прошла необходимые испытания на добровольцах. О готовности испытать новую вакцину уже заявили такие государства, как Филиппины, Сербия и Иордания.