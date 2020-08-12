Роспотребнадзор начал испытания вакцины от короновируса

Роспотребнадзор начал испытания вакцины в центре «Вектор». При этом отмечается, что добровольцы чувствуют себя отлично.

Сообщается, что уже вакцинировали пять добровольцев и по ним уже готовы промежуточные отчеты для Минздрава. Вчера, 11 августа, провакцинировали еще 9 испытуемых.

Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей. Никаких жалоб на самочувствие у них нет. Через 5 дней по результатам оценки реакций всех участников первого этапа, а это 14 добровольцев, составят второй промежуточный отчет. Также для этого отчета понадобятся результаты биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи.

Этот отчет докажет безопасность и реактогенность вакцины ЭпиВакКорона, а затем будет передан в Минздрав РФ. Сообщается, что данные, предоставленные в отчете, определят, примется ли решение продолжить вакцинировать желающих.