За время пандемии волонтерам удалось помочь 3,5 тысячам жителей Ленобласти

Алексей Орлов, председатель регионального комитета по молодежной политике сообщил, что в 2020 году волонтеры Ленобласти стали движущей силой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба правительства Ленобласти отмечает, что сейчас в регионе ни одна отрасль не может обойтись без добровольного труда. Таким образом, волонтеры оказывают посильную помощь социально уязвимым группам населения, а также формируют комфортную городскую среду и подключают население к цифровому телевидению. Кроме этого, они занимаются экологическим просвещением и организацией добровольных народных дружин и спасательных отрядов.

«Добровольчество не имеет возраста, пола, религиозной принадлежности, социального статуса. Это, в первую очередь, желание сделать себя и свое окружение сегодня лучше, чем вчера», ─ отметила Прасковья Сергеева, руководитель регионального Ресурсного добровольческого центра.

Именно такие добровольцы не побоялись и стали незаменимыми помощниками 3,5 тысячам жителей Ленинградской области во время пандемии коронавирусной инфекции.