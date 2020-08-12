Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Петербурге сообщил о 161 новом заражении

Петербург занимает третье место по суточному приросту зараженных по стране, уступая лишь Москве и Свердловской области. На утро 12 августа в городе зафиксировано 33 365 случаев COVID-19. За сутки полностью вылечились 93 человека, 12 скончались.

Ежедневно более 10 тысяч горожан проходят бесплатный добровольный тест на SARS-CoV-2. Сегодняшний показатель в 161 заражение выше вчерашнего на четыре случая.

Всего в стране за последние сутки выявлено 5 102 заболевших в 84 регионах, причем у 27,5% заболевших вирус активен без клинических проявлений болезни.