Минздрав Германии считает российскую вакцину от COVID-19 бесполезной

Редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland передало информацию минздрава о том, что в Европе для допуска вакцины требуется подтверждение фармацевтического качества, а также необходимы сведения, доказывающие эффективность и безвредность вакцины. Причём сведения обязательно должны быть на основании клинических испытаний.

Тем временем российская вакцина ещё не прошла третью фазу исследований. В связи с этим Германия не считает этот препарат достойным внимания.

Сегодня, 11 августа Владимир Путин сообщил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Центр им. Н. Гамалеи разработал препарат от COVID-19. Он получил название «Спутник V», по аналогии с первым искусственным спутником Земли.

Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди, а эффективность препарата будет оценена лишь по результатам формирования популяционного иммунитета.