11 августа на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что петербургские аппараты ИВЛ поставляются в другие регионы. Собственная разработка завода «Электромедоборудование» сейчас пользуется спросом — в мае был выполнен государственный заказ на производство 25 аппаратов.

По словам градоначальника, до пандемии коронавируса данное предприятие находилось в предбанкротном состоянии. На данный момент финансово-хозяйственная деятельность завода восстановлена.