Число заболевших COVID-19 в России снижается

На сегодняшний день число полностью выздоровевших превышает количество заболевших за сутки: вирус побороли 6 тысячи 494 человека. Летальных исходов зафиксировано 130. Санкт-Петербург занимает третье место по количеству инфицированных среди регионов РФ. Больше всего заражений зафиксировано в Москве и Свердловской области: 694 и 168 человек за сутки. Ленинградская область находится на 50-м месте: в регионе за сутки было обнаружено 29 инфицированных.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 обнаружили у 897 599 тысяч граждан. Согласно последним данным, выздоровели 703 175 тысячи пациентов.