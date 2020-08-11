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Число заболевших COVID-19 в России снижается

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Впервые с 23 апреля в России количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки не превысило 5 тысяч человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 11 августа было зафиксировано всего 4,945 тысяч новых случаев инфицирования в 84 регионах, 157 из них — в Петербурге.

На сегодняшний день число полностью выздоровевших превышает количество заболевших за сутки: вирус побороли 6 тысячи 494 человека. Летальных исходов зафиксировано 130. Санкт-Петербург занимает третье место по количеству инфицированных среди регионов РФ. Больше всего заражений зафиксировано в Москве и Свердловской области: 694 и 168 человек за сутки. Ленинградская область находится на 50-м месте: в регионе за сутки было обнаружено 29 инфицированных.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 обнаружили у 897 599 тысяч граждан. Согласно последним данным, выздоровели 703 175 тысячи пациентов.

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