Владелицу пансионата оштрафовали за смерть не проверенного на коронавирус 95-летнего постояльца

В Петербурге хозяйка частного пансионата, в котором умер постоялец с коронавирусом, получила штраф. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов северной столицы.

По материалам дела, в марте 2020 года в пансионат «Стрельна» заехал 95-летний мужчина с коронавирусом. Вскоре он умер. Перед заселением администрация не проверила мужчину на коронавирус, а также не изолировала его от других проживающих, нарушив тем самым требования безопасности.

Владелица пансионата вину признала. Она возместила материальный ущерб родственнице умершего.

Суд прекратил дело и назначил ей штраф в 10 тыс. руб.