В Минздраве озвучили побочные эффекты от вакцины против коронавируса

Привившимся от коронавируса в первые дни после вакцинации нужно обращать внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом в эфире Первого канала заявила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

По ее словам, привившийся может ощутить слабость, ломоту в теле, сонливость, кратковременное повышение температуры тела и озноб.

Драпкина отметила, что редко температура поднимается выше 39 градусов. Она рекомендовала принимать парацетамол, если температура превысила 38 градусов.

Также эксперт добавила, что повышение температуры - не повод обращаться к врачу, не нужно паниковать. Побочные эффекты обычно длятся только сутки.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе массовая вакцинация идет полным ходом. В конце января число привившихся превысило 61 тыс. человек.