Петербуржцы стали меньше болеть коронавирусом, но чаще попадать в стационары

Число больных коронавирусом за январь 2021 года сократилось в Петербурге на 34%, однако выросло количество госпитализаций - на 1%. Об этом свидетельствуют данные отчёта межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Количество выздоровевших пациентов выросло на 7%, смертность сократилась на 20%.

Основываясь на последних данных, в совете отметили, что вторая волна коронавируса находится в нисходящей части.

При этом, по состоянию на 1 февраля, в стационарах на ИВЛ находятся 287 петербуржцев, что на 33,6% ниже пикового значения с момента начала пандемии.

Эксперты отмечают, что увеличивается роль вакцинации в эпидемиологическом процессе.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе к концу января привили свыше 61 тыс. человек. В приоритете вакцинация медиков, педагогов, пожилых людей, соцработников. Записаться на прививку можно любым удобным способом.