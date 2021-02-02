В Смольном назвали возможные сроки снятия антикоронавирусных ограничений

Снятие части коронавирусных ограничений в Петербурге возможно в середине — второй половине февраля. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он подчеркнул, что основные показатели будут понятны к середине месяца и тогда Роспотребнадзор озвучит свои рекомендации.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце января власти значительно смягчили меры для общепита, разрешив барам снова работать по ночам. Впрочем, сохраняются другие меры: заполнять залы на различных зрелищах можно лишь наполовину, сохраняется правило социального дистанцирования и ношение масок.

По данным на 30 января, в нашем городе привили более 61 тыс. человек.