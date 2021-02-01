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За сутки в Петербурге выявили 1842 новых заболевших коронавирусом

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© Фото: pixabay.com

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Обследования прошли более 12,7 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили более 1,8 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, скончались 53 человека.

При этом выздоровели 1273 петербуржца.

На COVID-19 обследовали 12 771 человека.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Власти думают о перепрофилировании ковидных стационаров, треть из которых не заполнена.

Полным ходом идет массовая вакцинация. Сообщалось, что возможностей для записи на прививку стало больше.

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