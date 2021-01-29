В РФ готовятся к выпуску однокомпонентной вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса «Спутник лайт» появится в России в феврале. Такие сроки приводятся Twitter-аккаунте «Спутника V».
"Спутник Лайт" будет однокомпонентным.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что у этого препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85%.
Препарат поможет исключить тяжелое течение коронавируса.
По сути, отметили специалисты, "Спутник лайт" - это первый компонент вакцины.
Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе проходит массовая вакцинация от коронавируса. Первыми начали прививать медиков и педагогов.