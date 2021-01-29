Общепиту Петербурга разрешили работать по ночам

Смольный с 30 января отменил запрет на работу петербургского общепита в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Фуд-кортам и фуд-плейсам пока работать не разрешается.



В кино, театрах, цирке и концертных залах с 30 января можно заполнять до 50%. Такое же ограничение введено и для спортивных мероприятий с числом зрителей до 15 тыс. человек.

Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий.

В торговых центрах разрешили работать музеям, выставкам, театрам, откроются и крытые катки.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в декабре Смольный ввел жесткие ограничения для кафе и баров в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. На Новый год работу заведений запретили вовсе.