Власти посчитали переболевших коронавирусом петербуржцев

В Санкт-Петербурге коронавирусом переболели около четверти горожан. Об этом, как пишет "ПД", сообщил генеральный директор Центра Алмазова, глава Межведомственной комиссии по противодействию новой коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто.

По его словам, в последние дни наблюдается значительное снижение заболеваемости. Сейчас регистрируется около 2 тысяч положительных тестов в день. Также специалисты отмечают уменьшение числа госпитализаций.

Количество переболевших все больше, формируется популяционный иммунитет, оценивать который в цифрах пока рано, указал Шляхто. По предварительным данным, на сегодня в Петербурге иммунитет населения составляет около 20-25%. Такое же число горожан уже переболели. Всего за время пандемии коронавирус перенесли 1,5 млн петербуржев.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе свободны около 34% коек в ковидных стационарах, власти планируют перепрофилирование госпиталей.