Петербуржцам объяснили, почему нельзя самостоятельно тестироваться на коронавирус

Самостоятельное тестирование на COVID-19 с помощью тестов, которые предлагают некоторые лабораторные службы, не только малоинформативно, но и опасно. Об этом, как пишет "ПД", рассказал главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комздрава, профессор Андрей Иванов.

Во-первых, домашний тест не может быть юридически валидным. Проведение всех этапов тестирования в лаборатории регламентировано документами Роспотребнадзора, такое невозможно провести дома, отметил Иванов.



К тому же нельзя проводить такую процедуру без присутствия медицинского работника.

Во-вторых, можно получить недостоверные результаты при домашнем тестировании. Специалист указал, что люди склонны брать у себя "щадящие" мазки, которые могут дать недостаточно материала для пределов чувствительности метода ПЦР.

Иванов отметил, что за рубежом практикуют самостоятельный забор биоматериала пациентами и последующую отправку мазков в лабораторию, однако в других странах медики используют визуальный контроль за больными.

Отметим, что за последние сутки 29 тыс. петербуржцев прошли обследование на коронавирус. В нашем городе также продолжается массовая вакцинация.