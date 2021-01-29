В Смольном размышляют о смягчении антикоронавирусных мер

В администрации Санкт-Петербурга задумались над послаблением коронавирусных ограничений. К такому решению пришли в Смольном, исходя из последних статистических данных, пишет Piter.tv.

Отмечается, что петербуржцы стали реже обращаться в больницы, новых случаев заражения коронавирусом регистрируют все меньше, постепенно снижается суточная госпитализация.

В координационном совете по коронавирусу считают, что при соблюдении горожанами санитарных требований и дальнейшем снижении заболеваемости и числа госпитализаций, можно будет говорить о снятии коронавирусных мер.

По данным на 28 января, петербуржцы с коронавирусом на 33,5% меньше стали обращаться в медучреждения за помощью по сравнению с прошлым четвергом.

Под наблюдением в больницах и дома остаются 56,8 тыс. против 66,7 тыс. неделей ранее.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Минобрнауки решили вернуть студентов на очное обучение с 8 февраля.