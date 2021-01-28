Василий Лановой, заболевший коронавирусом, переведен в реанимацию

Народный артист СССР Василий Лановой переведен в реанимацию из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил "Интерфаксу директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

По его словам, актеру стало плохо ночью и сейчас он находится под наблюдением врачей.

ТАСС уточняет, что сейчас тест на коронавирус у актера отрицательный.

87-летнего Ланового госпитализировали в Москве с коронавирусом 2 января из-за возраста, поражены были 5% легких. Болела и супруга актера, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.