Петербург опять оказался на первом месте по смертности от коронавируса

За последние сутки в Петербурге выявили 2128 новых заболевших коронавирусом. Как передает ИЦК, скончались 69 человек, тогда как в Москве - 62.

При этом выздоровели 4124 человека.

За последние сутки медики обследовали 30,7 тыс. человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти сообщили, что наш город постепенно выходит на плато по заболеваемости. Часть коечного фонда планируется вернуть в ведение плановой медицины. Всего в городе свободна треть коек в ковидных стационарах.