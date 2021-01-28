Треть коек для больных коронавирусом в Петербурге свободна

В стационарах Петербурга не заняты 4 тыс. 280 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это число составляет 34% от общего коечного фонда. За неделю число болеющих уменьшилось более чем на 10%, на столько же снизилась суточная госпитализация.

Власти сделали вывод, что вторая волна стихает, несмотря на то, что она была дольше и масштабнее первой.

Однако в Смольном традиционно призывают не расслабляться, напоминая, что госпитализации продолжаются, в день прибавлается несколько тысяч заболевших и поэтому необходимо и дальше продолжать соблюдать санитарные меры. При этом власти намерены перепрофилировать часть "ковидных" коек в обычные.

По данным на вечер среды, в северной столице привиты 43,5 тыс. человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, эксперты считают, что можно говорить о выходе на плато по заболеваемости в нашем городе. Кроме того, сообщалось о расширении возможностей для записи на прививку от COVID-19.