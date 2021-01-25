В Петербурге открылись новые прививочные пункты

В восьми районах Петербурга открылись 18 новых прививочных пунктов. В пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева сообщили, что большинство появились в Невском и Калининском районах.

С начала вакцинации от COVID-19 привили уже 36,2 тыс. человек, из которых 5,8 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.

В городе есть около 40 тыс. неизрасходованных комплектов препарата.

Как писал Санкт-Петербург.ру, прививка делается в два этапа. Второй компонент вводят спустя 21 день после первого.

Записаться на вакцинацию нужно заранее.