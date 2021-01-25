Специалист рассказал, когда можно будет снять ограничения по коронавирусу

Снять значительную часть антикоронавирусных ограничений можно будет примерно в начале лета 2021 года. Такие сроки назвал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, передает РИА Новости.

По его словам, к этому времени будут вакцинированы или переболеют 60-70% населения.

Малышев напомнил, что пока что прививка от коронавируса не отменяет правило о ношении масок и социальной дистанции.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в северной столице привиться можно в одном из 70 пунктов по предварительной записи. В первую очередь прививают граждан из группы риска: медиков, педагогов, пожилых, соцработников и др.

В первом квартале 2021 года власти рассчитывают вакцинировать порядка 20 млн россиян.