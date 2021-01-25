В инструкции к российской вакцине от коронавируса появилось новое предупреждение

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на обновленную инструкцию по применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".

Также недостаток данных может представлять риск для людей с другими болезнями например аутоимунными.

По последним данным, в Петербурге привились почти 36 тыс. человек. Из них 5,6 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти планируют открыть новые пункты вакцинации, в дополнение к уже имеющимся 70. Записаться на прививку можно онлайн, по телефону или в поликлинике.