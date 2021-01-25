В Петербурге значительно снизилось число госпитализаций

На неделе с 18 по 24 января в Санкт-Петербурге госпитализировали 3 904 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, что на 23% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Он добавил, что скоро будет понятно, пошла ли вторая волна пандемии на спад или пока нет.

При этом в правительстве города задумались о сокращении инфекционного коечного фонда, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.

Лисовец рассказал, что в скором времени в Петербурге заработают 26 новых прививочных пунктов в дополнение к уже открытым 70.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 24 января в нашем городе был зарегистрирован суточный прирост в 2929 новых случаев коронавируса. Это минимальный суточный показатель с 12 января.