Ученые обнаружили различия в течении коронавируса у людей из разных этнических групп

Специалисты обнаружили различия в течении заболевания коронавирусом у людей из разных этнических групп. Иссладование проводили ученые из Великобритании, пишет "Лента".

Они обследовали 1700 пациентов, которые проходили лечение в первые полгода 2020 года.

31% пациентов были выходцами из Азии, 20% - чернокожими, 40% — белыми.

29% от общего числа умерли к 30-му дню лечения. При этом выходцы из Азии в 1,5 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и были подключены к ИВЛ, чем белые пациенты, а пациенты с темным цветом кожи — в 1,8 раза чаще.

Исследование также показало, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, чем у белых больных, а у чернокожих — в 1,3 раза выше.