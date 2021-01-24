В Санкт-Петербурге выявили 2929 заболевших коронавирусом, скончался 61 человек. По данным ИЦК, выздоровели на сегодня 2260 человека.

В Москве за сутки заболели 3069 человек, скончались 74. Таким образом, Петербург постепенно отказывается от своего "антилидерства" в коронавирусной статистике.

На наличие COVID-19 обследовали 25 тыс. петербуржцев.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по данным на 23 января, 35 тыс. человек в нашем городе привились от коронавируса. По планам властей, число привитых жителей должно составить около 60% населения.