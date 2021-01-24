Американец умер через несколько часов после прививки от COVID-19, начато расследование

В Калифорнии мужчина скончался спустя несколько часов после прививки от коронавируса. О происшествии сообщили представители офиса шерифа округа, передают "Вести".

Как отмечается, мужчина заболел коронавирусом в конце декабря 2020 года. А прививку ему сделали 21 января – за несколько часов до наступления смерти.

Мужчина вакцинировался не в департаменте здравоохранения округа, к тому же неясно, какой компании - Pfizer или Moderna - был препарат.

Сотрудники правоохранительных органов в округе Плэсер, где произошел инцидент, проводят расследование.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжается массовая вакцинация. Власти планируют открыть дополнительно 30 прививочных пунктов.