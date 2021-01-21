Ученые предупредили об опасности нового штамма коронавируса из ЮАР

Вакцинам от COVID-19 может понадобиться модернизация из-за нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на исследование ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге.

По их данным, мутации коронавируса с названиями 501Y.v2 или B1351 более устойчивы к антителам в плазме крови. В частности, эффективность антител понизилась в восемь раз.

На основании исследования можно сделать вывод, что вероятность заражения данным видом вируса может быть намного выше у людей, уже переболевших коронавирусом.

Это значит, что вакцины, которыми сейчас прививают население многих стран, могут быть менее эффективными.

По данным издания, случаи повторного заражения уже фиксируются в ЮАР. В самой Великобритании зарегистрировано 29 случаев заражения новым штаммом.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Великобритании ввели повторный карантин из-за распространения коронавируса - нового более заразного его варианта.