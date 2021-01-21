Петербуржцы перестали болеть гриппом

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу не выявили ни одного случая гриппа с начала этого года. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Чхинджерия.

Тенденция связана с введенными из-за коронавируса ограничениями, которые позволяют регулировать эпидемиологическую картину в городе.

По ее словам, помимо соблюдения санитарных правил (ношение масок, соблюдение дистанции и т.д.), сказался и эффект вакцинации от гриппа.

Насколько хорошо прошел сезон, можно будет судить только в конце марта.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе полным ходом идет прививочная кампания от коронавируса. Сегодня в северную столицу поступило еще 62 тыс. доз вакцины.