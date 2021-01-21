В Смольном не собираются снимать антикоронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге пока нет предпосылок для снятия ограничений, которые власти ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Специалисты подчеркнули, что надежных эпидемиологических предпосылок пока нет. При этом заметны и улучшения, указали в совете. Например, снижается суточная госпитализация пациентов. Из 12 488 коек для больных коронавирусом свободны 3 346 (почти 27%).

Если тенденция сохранится на протяжении двух недель, тогда власти рассмотрят вопрос о снятии ограничений.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне наш город опять оказался самым "болеющим" регионом в РФ: два дня подряд суточный прирост был больше, чем в Москве, которая традиционно всю пандемию держала "лидерство" по этому показателю.

По данным на 21 января, прирост новых заболевших коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге составил 3 112 человек, в Москве - 3 458. Скончались 79 петербуржцев - больше, чем в столице на 10 человек.