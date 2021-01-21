Китайские ученые нашли новый путь попадания COVID-19 в легкие человека

Ученые открыли новый путь проникновения коронавируса в клетки легких и бронхов. Ранее "воротами" для вируса считался только белок ACE2, однако эксперименты показали, что может участвовать и фермент AXL, пишут "Известия".

Как пояснили китайские специалисты, в ходе исследования выяснилось, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2.

Мембранный белок AXL регулирует многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.

При отключении этих рецепторов во время экспериментов значительно понижалось количество вирусных копий.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее в РФ у одной из пациенток развилось 18 мутаций коронавируса.