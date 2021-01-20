В Петербурге два этапа вакцинации прошли 1,5 тыс. педагогов

Почти 1,5 тыс. петербургских учителей прошли второй этап вакцинации против коронавируса. Всего прививки сделали около трех тысяч педагогов и еще более пяти тысяч — в списке желающих, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Речь идет о школьных учителях. Детсадовских воспитателей и преподавателей колледжей пока заносят в списки на прививку.

Потехина поделилась собственным опытом вакцинации и отметила, что большинство прививаемых переносят процесс легко.

Отметим, что на прошлой неделе в Петербург привезли новую партию препарата для вакцинации. Также власти планируют увеличить число прививочных пунктов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, как записаться на прививку.