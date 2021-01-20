Петербург снова оказался впереди всех регионов по заболеваемости и смертям от коронавируса

Петербург второй день подряд возглавляет антирейтинг по заболеваемости коронавирусом. По данным ИЦК, на 20 января выявлено 3347 новых заболевших петербуржцев.

При этом на втором месте с большим отрывом - Москва, где выявили 2452 новых заболевших.

Накануне разница была не такой заметной: 3281 заболевший в Петербурге и 3115 - в Москве.

Кроме того, по данным на 20 января, в северной столице от коронавируса скончались 72 человека (в Москве 65). На 19 января было зафиксировано 69 умерших за сутки в Петербурге и 84 - в столице.

При этом число выздоровевших за сутки выросло: 2259 человек 19 января и 2855 - 20-го.

Обследованы на коронавирус за сутки более 26 тыс. жителей нашего города.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в северной столице проводится массовая вакцинация. До конца января планируется привить около 40 тыс. жителей.