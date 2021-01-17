Смольный отчитался о свободных койках для пациентов с коронавирусом

В ковид-стационарах Петербурга свободны 2963 койки (около 23%). Как сообщает пресс-служба Смольного, всего в городе развернуто 12 488 коек.

После зимних каникул петербуржцы стали чаще обращаться в больницы как с заболеванием, так и для регистрации фактов выздоровления. В последние дни число выздоравливающих превышает количество новых заболевших. При этом число госпитализаций снижается.

По данным на 17 января, на ИВЛ находятся 372 пациента, доля тяжелых больных составляет 23%. Всего в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, в наличии 2 157 аппаратов ИВЛ.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в ближайшие дни может произойти резкий скачок заболеваемости по истечении инкубационного периода после новогодних праздников.