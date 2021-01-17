В Петербурге отмечено снижение смертей от коронавируса

В Санкт-Петербурге за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 59 человек. Накануне этот показатель равнялся 67, свидетельствуют данные оперштаба. Таким образом, смертность в городе постепенно снижается.

Число заразившихся при этом немного подросло - 3316 человек. А выздоровели 3072 горожанина.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в ближайшие пару дней число заболевших может резко прибавиться, отмечали в межведомственном координационном совете по коронавирусу. Причиной этого может стать завершение инкубационного периода заболевания после новогодних выходных.