Пациент Боткинской больницы пожаловался на качество еды

Петербуржец, находящийся в Боткинской больнице на лечении от коронавируса, пожаловался, что его плохо кормят. Он показал изданию «Мегаполис Онлайн» фото палат и разной еды.

Мужчина рассказал, что попал в стационар еще перед Новым годом. На Новый год он отравился - и соседи по палате тоже, утверждает пациент. А на днях на завтрак ему принесли омлет с плесенью и частичками скорлупы, на обед — котлету из полусырого фарша с голубцами и жидкий суп, а на полдник — тонкий кусок колбасы. Питьевой водой мужчину снабжает родня, в больнице ее не предоставляют.

Также пациент пожаловался на неприветливый персонал и мрачные, грязные палаты.

"Невские новости" отмечают, что комментариев в больнице получить не удалось, так как на выходных находится администрация. Разъеснения можно будет получить в понедельник.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 6 января главный врач Боткинской больницы Денис Гусев отмечал, что в новогодние праздники больных поступало несколько меньше, чем непосредственно перед Новым годом. 10 дней назад в стационаре было заполнено 90% коечного фонда.