Петербуржцам решили раздать пульсоксиметры

Около 21 тыс. пульсоксиметров на безвозмездной основе выдадут горожанам, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно. Как пишет "КП", город уже закупил аппараты и они поступили в поликлиники.

400 штук будут использовать медики Городской станции скорой помощи.

По данным Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, большинство петербуржцев болеют коронавирусом дома. В стационарах занято 76% коечного фонда, свободными остаются около 3 тыс. коек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, пульсоксиметр нужен для измерения насыщения крови кислородом (сатурация). Норма сатурации — от 94% и выше. Если она падает ниже 94%, это говорит о дыхательной недостаточности - о таких показателях петербуржцы должны будут сообщать своему лечащему врачу.