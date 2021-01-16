Эксперты рассказали, сколько держится иммунитет к коронавирусу

Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет в течение трех-пяти месяцев. Об этом, как пишет ТАСС, рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, добавив, что данные исследований пока предварительные.

После третьего месяца иммунитет перенесших заболевание начинает постепенно снижаться. Исследование проводилось среди сотрудников НИИ, которые переболели коронавирусом и отслеживают состояние своего организма.

Также Акимкин рассказал, что пока не было повторных заболеваний COVID-19.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе стартовала вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из 70 пунктов, по предварительной записи.