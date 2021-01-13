В больнице в Сестрорецке создадут еще 550 коек для больных коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ход реконструкции больницы №40 в Сестрорецке. Завершить их планируется в 2021 году, сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время в больнице развернуто 130 коек для пациентов с коронавирусом, еще 600 коек – в пансионате «Заря». В случае необходимости в стационаре развернут новые койко-места.

Центр восстановительного лечения и реабилитации 40-й больницы глава города назвал одним из лучших в стране.

Отметим, что реконструкция больницы в Сестрорецке ведется с 2019 года. Окончание работ - по плану, декабрь 2021 года. Корпус литеры Ж уже готов, здание литеры Б готово на 98%, литеры Д - на 74%, литеры П - 38%.

Стоимость работ оценивается в 2,4 млрд руб.