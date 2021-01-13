По поручению президента начинается массовая вакцинация от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. На совещании с членами правительства Путин отметил, что промышленность превысила плановые объемы выпуска препарата.

Глава государства поручил выстроить соответствующий график.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинация начнется в понедельник, 18 января. До конца января в гражданский оборот поступит более 2,1 млн доз вакцины.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 13 января в наш город поставили еще 20 тыс. доз вакцины от коронавируса. До конца января ожидается поступление еще 68 тыс. доз. К настоящему моменту первый компонент вакцины получили более 15 тыс. петербуржцев.