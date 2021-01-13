Лию Ахеджакову лечат от коронавируса в московской клинике

Известная актриса Лия Ахеджакова находится в больнице с диагнозом "коронавирус. Состояние Ахеджаковой стабильное, она лежит в обычной палате, сообщили в театре «Современник».

82-летнюю артистку госпитализировали в Москве 9 января.

Два дня назад представитель Ахеджаковой Ефим Спектор сообщил, что она чувствует себя хорошо.



"360" отмечает, что у актрисы на фоне заражния COVID-19 обострились хронические заболевания.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", поначалу Ахеджакова заявляла, что «нигде она не в больнице и ничего у нее нет».

Все еще на лечении от коронавируса находится другая советская актриса Алиса Фрейндлих. Она лежит в петербургской клинике, первые пару недель болезни находилась на ИВЛ.