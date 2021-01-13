Американский врач рассказал, какие лекарства нельзя принимать при коронавирусе

Не стоит использовать противодиарейные и противоотечные препараты при коронавирусе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати Джошуа Шаффцин.

Как пояснил медик, рвота и диарея, входящие в число симптомов коронавируса, являются свидетельствами того, что ЖКТ находится в процессе вывода бактерий. Этот процесс лучше не прерывать, так как замедление работы кишечника может привести к консервации инфекции в организме, неполного ее вывода.

Лоперамид, который содержится в таких препаратах, нарушает естественный процесс вывода вируса из организма. Лучше запастись терпением и пить больше воды, советует специалист.

Противоотечные препараты опасны тем, что содержащийся в этих препаратах фенилэфрин может навредить, в особенности тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой или страдает астмой.

В любом случае стоит посоветоваться с лечащим врачом перед тем, как принимать какие-либо медикаменты.

Отметим, как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе пациентам, лечащимся амбулаторно, лекарства от коронавируса выдают бесплатно.